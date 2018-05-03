Старшокласники з окупованих територій отримають грант на освіту

На навчання в Українській академії лідерства студенти отримають персональні гранти в розмірі $12500

Випускників шкіл та коледжів із непідконтрольних територій Донецької, Луганської областей та Криму віком від 16 до 18 років запрошують на навчання в Українську академію лідерства. «За три роки роботи академії 17 дітей прийшли в академію в статусі внутрішніх переселенців, або з територій, де велися бойові дії, — розповідає Роман



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Церемонія відкриття навчального року (2017-2018) в Українскій академії лідерства

На навчання в Українській академії лідерства студенти отримають персональні гранти в розмірі $12500

Випускників шкіл та коледжів із непідконтрольних територій Донецької, Луганської областей та Криму віком від 16 до 18 років запрошують на навчання в Українську академію лідерства.

«За три роки роботи академії 17 дітей прийшли в академію в статусі внутрішніх переселенців, або з територій, де велися бойові дії, — розповідає Роман Тичківський, керівник Української академії лідерства. — Цього року ми спеціально зарезервували місця для таких хлопців і дівчат, бо вважаємо, що всі мають рівні права на освіту, і хочемо дати їм більше можливостей об’єднатися з однолітками, Україною та світом».

«Головна мотивація для підлітків переїхати з окупованих територій – це бажання знову відчути себе у безпеці», — говорить практикуючий психолог Дмитро Телечкун.

Десятимісячна програма академії пропонує вивчати понад 30 дисциплін, серед яких —управління проектами, історія, фінансовий та комунікаційний менеджмент, етикет. Її мета — допомогти молоді знайти себе, сформувати критичне мислення та розкрити лідерські якості. Студенти подорожують країною, досліджуючи особливості кожного регіону, та за час навчання знайомляться з основами державотворення у країнах Європейського Союзу та Ізраїлі і зустрічаються зі світовими та українськими лідерами — від парламентарів ЄС до Святослава Вакарчука, який є членом Наглядової ради академії. Хоча б один день на тиждень студенти повністю приділяють волонтерській роботі. Вони допомагають спільнотам, а також втілюють у життя власні соціальні проекти.

Програму академії підтримують Адміністрація Президента, Міністерство освіти і науки України та Міністерство молоді та спорту України.

Етнічне походження, рідна мова кандидата не є визначальними. Необов’язково мати і атестат про середню освіту. Найсильніші кандидати потрапляють на дводенний відбір в один із осередків академії. Проходження відбору є безкоштовним, а на навчання в академії студенти отримують персональні гранти від інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund та партнерів УАЛ у розмірі 12 500 доларів. Ці кошти покривають витрати на навчання, проживання та страхування здоров’я.

Додатковий набір для молоді з тимчасово окупованих територій триватиме до 10 травня 2018 року на сайті ual.org.ua за спеціальним промокодом. Щоб отримати код для подачі заявки, напишіть у приватні повідомлення на сторінці Української академії лідерства у Facebook.