Став відомий відсоток поразок, для досягнення успіху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо виклик буде надто легким, люди не вчаться, якщо ж він надто важкий, у них опустяться руки - дослідження

Люди повинні зазнавати невдачі лише у 15% спроб, решта зусиль повинні бути успішними - науковці

Вчені визначили те, що вони називають відсотком необхідних поразок, що потрібно пережити для найбільш ефективного вивчення чогось нового. Свою пропорцію вони назвали «правилом 85%». Згідно з ним, люди повинні зазнавати невдачі лише у 15% спроб. Решта зусиль повинні бути успішними.

Як пише Newsweek, на думку дослідників, це найкращий спосіб засвоїти нову інформацію й навички.

Якщо ж виклик буде надто легким, люди не вчаться. Якщо ж він надто важкий, у них, швидше за все, опустяться руки й вони відмовляться від задуму.



Щоб визначити цю відсоткову пропорцію, вчені навчили комп’ютери виконувати прості завдання на зразок знаходити відмінності в закономірностях або читати й сортувати від руки написані цифри. Вони виявили, що машина вчиться швидше, якщо вона помиляється не більш ніж в 15% випадків. Вивчивши наявні дослідження процесів навчання у людей і тварин на зразок мавп, вони виявили, що така пропорція характерна і живим істотам. Вона дає найкращий результат засвоєння нового.



Головний автор дослідження з Університету Аризони професор психології Роберт Вілсон пояснив, що результати роботи його команди підтверджують ідею про, так звану, «зону найближчої складності». Цей термін вже використовується у сфері освіти. Однак, нове дослідження пояснює це поняття з точки зору математичного обґрунтування.