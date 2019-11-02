У Чумацькому Шляху знайшли чорну діру невідомого науці виду



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Фото NASA

Нещодавно було відкрито об’єкт, чия маса в 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця

Вчені виявили чорні діри раніше невідомого науці виду. Вони менші, ніж це вважалося можливим.

Про це повідомляє Science.

Загальноприйнята теорія говорить, що маса чорних дір повинна бути мінімум в п’ять разів більше сонячної. Але недавно відкритий об’єкт всього в 3,3 рази масивніше нашої зірки. Він знаходиться в межах Чумацького Шляху.

Чорні діри мають надпотужну гравітацію, яку не може подолати ніщо, навіть світло. Вони формуються, коли зірки вмирають, стискаються і потім вибухають. Нейтронні зірки – залишки масивних світил, які завершили свій життєвий шлях. Вони складаються з нейтронної серцевини, покритої тонким шаром речовини з важких атомних ядер і електронів. Як правило, їх масу можна порівняти з сонячною, але радіус не перевищує 10-20 кілометрів.

Вчені давно встановили, що існують надмасивні чорні діри. Так, нещодавно було відкрито об’єкт, чия маса в 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Нові дослідження показали, що і встановлена нижня межа для маси чорних дір не є остаточною.

«Якби ми могли відкрити нову популяцію чорних дір, то це дало б нам більше інформації про те, які зірки вибухають, а які ні, які утворюють чорні діри, а які – нейтронні зірки. Це відкриває нову область досліджень», – пояснив професор астрономії Університету штату Огайо Тодд Томпсон.

Нагадаємо, озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з моменту її виявлення майже 40 років тому.