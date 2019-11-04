Вчені назвали найнебезпечніше для людства явище

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Кількість комах зменшилася, як на луках, так і у лісах - дослідження

Чисельність комах багатьох видів за останнє десятиліття скоротилася, а багато рідкісних видів більше не зустрічаються на тих територіях, де жили раніше, - науковці

Міжнародна група вчених з'ясувала, що популяції комах у багатьох регіонах світу скоротилися на третину, що свідчить про катастрофічний вплив людини на біосферу.

Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org.

Зазначається, що втрати зачіпають не тільки околиці інтенсивно оброблюваних пестицидами земель, але також ліси та охоронювані природні території.

Дослідники зібрали близько 2700 видів комах (всього понад мільйон безхребетних) на 300 дільницях.

Виявилося, що чисельність комах багатьох видів за останнє десятиліття скоротилася, а багато рідкісних видів більше не зустрічаються на тих територіях, де жили раніше.

З 2008 року біомаса членистоногих в лісах зменшилася на 40%, а на пасовищах знизилася до однієї третини від минулих значень.

Зникнення комах відбулося в усіх типах лісів і лугів, зокрема, на пасовищах, луках, що викошувалися і удобрювалися три-чотири рази на рік; у хвойних і навіть незайманих лісах на територіях, що охороняються.

За словами вчених, різке скорочення чисельності комах є несподіваною і тривожною ознакою.

Джерело: Газета.Ru