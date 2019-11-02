У Туреччині знайшли храм, якому понад 11 тисяч років



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Фото: Аrkeolojikhaber

Храм був побудований із невеликих каменів та обпалених глиняних плит

Археологи розкопали унікальний храм на сході Туреччини, його вік 11 300 років.

Про це повідомляє видання Аrkeolojik Нaber.

«Храм віком 11 300 років був знайдений у Бонджуклу Тарла в районі Даргечіт у Мардіні. Він по структурі нагадує Ґьобеклітепе, найстаріших храмовий комплекс у світі», – заявляють археологи.

Храм був побудований із невеликих каменів та обпалених глиняних плит. У ньому було розміщено чотири стели, на яких немає зображень. Одна зі знайдених стел була зламана, три інші вдалося відкопати у первозданному вигляді. Площа храму складає 80 кв. м.

Як повідомлялося, побачило світ репринтне видання Нобельського Четвероєвангелія, що є старішим за Пересопницьке.