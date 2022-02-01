Телескоп Hubble сфотографував «космічного дивака»

Карликова галактика розташована в сузір’ї Живописець

Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову галактику NGC 1705, що розташовується в сузір’ї Живописець (Pictor) приблизно за 17 мільйонів світлових років від Землі. Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Учені називають цей об'єкт «космічним диваком», оскільки галактика невелика й має незвичну форму. Нещодавно у ній відбулося утворення зірок.

NGC 1705 містить у собі лише кілька хімічних елементів і може дати уявлення про еволюцію галактик. Такі об'єкти вважаються подібними до найперших галактик Всесвіту.

Раніше вчені вже фіксували NGC 1075. У 1999 році Hubble фотографував цей об’єкт за допомогою Wide Field Planetary Camera 2 – ширококутної планетарної камери. У 2009 році в межах місії «Атлантіса» її замінили на Wide Field Camera 3. Завдяки цьому вчені тепер мають більш якісний і детальний знімок галактики.

Американський оптичний телескоп Hubble розташований на навколоземній орбіті з 1990 року. Він є спільним проєктом NASA та Європейського космічного агентства. Телескоп назвали на честь американського астронома, дослідника галактик Едвіна Габбла.

Hubble – це унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія, найбільша серед запущених у космос у XX сторіччі. Є першим апаратом із серії «Великі обсерваторії».

Попри невдалий початок роботи (телескоп запустили на орбіту з дефектом головного дзеркала), зусиллями космічної експедиції дефект вдалося майже повністю компенсувати, що дало змогу наблизитися до розрахункових характеристик.

Подальші експедиції вдосконалили телескоп, і за його допомогою здійснили багато важливих спостережень.

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