У NASA показали причину магнітних бур

Мешканці Землі 22-23 січня могли відчути на собі геомагнітні коливання

Фахівці NASA зафільмували один із найпотужніших спалахів на Сонці

Вчені з NASA змогли зафіксувати дуже потужний спалах на Сонці. Це вдалося візуалізувати на відео. Ролик був опублікований в соціальній мережі Instagram на сторінці NASA.

Вчені повідомили, що 20 січня спалах досяг максимуму.

Сонячна активність була виявлена з допомогою обсерваторії сонячної динаміки SDO. Ця обсерваторія веде постійне спостереження нашої зіркою.

За словами вчених, сонячні спалахи є потужними викидами енергії. Найчастіше вони відбуваються у активних областях зірки.

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Такі спалахи можуть вплинути на радіо- та мобільний зв'язок. Більш того, надто сильний спалах навіть несе небезпеку для космонавтів, що знаходяться на орбіті Землі.

Нагадаємо, астронавт показав вражаючі кадри полярного сяйва з космосу (відео).

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