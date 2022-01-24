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    У NASA показали причину магнітних бур

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    Мешканці Землі 22-23 січня могли відчути на собі геомагнітні коливання - У NASA показали причину магнітних бур
    Мешканці Землі 22-23 січня могли відчути на собі геомагнітні коливання
    скріншот із відео

    Фахівці NASA зафільмували один із найпотужніших спалахів на Сонці

    Вчені з NASA змогли зафіксувати дуже потужний спалах на Сонці. Це вдалося візуалізувати на відео. Ролик був опублікований в соціальній мережі Instagram на сторінці NASA.

    Вчені повідомили, що 20 січня спалах досяг максимуму.

    Сонячна активність була виявлена з допомогою обсерваторії сонячної динаміки SDO. Ця обсерваторія веде постійне спостереження нашої зіркою.

    За словами вчених, сонячні спалахи є потужними викидами енергії. Найчастіше вони відбуваються у активних областях зірки.

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    Публикация от NASA (@nasa)

    Такі спалахи можуть вплинути на радіо- та мобільний зв'язок. Більш того, надто сильний спалах навіть несе небезпеку для космонавтів, що знаходяться на орбіті Землі.

    Нагадаємо, астронавт показав вражаючі кадри полярного сяйва з космосу (відео).

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    Теги: космос NASA Instagram
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    У NASA показали причину магнітних бур