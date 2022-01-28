День народження Леоніда Каденюка. Як космонавт привчав американців до українських пісень (фото)

Цього року виповнюється 25-та річниця польоту в космос українського космонавта Леоніда Каденюка

Сьогодні виповнився б 71 рік першому і єдиному астронавту незалежної України, льотчику-випробувачу 1-го класу, космонавту, генерал-майору авіації, Народному Послу України, Герою України, Президенту Аерокосмічного товариства України, голові Державного космічного агентства України, Почесному доктору Чернівецького Національного університету імені Юрія Федьковича – Леоніду Костянтиновичу Каденюку. До вашої уваги п'ятнадцять цікавих фактів із життя легендарного українця.

Дописав собі рік, щоб вступити до льотного

1. Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в невеликому селі Клішківці Хотинського району, Чернівецької області в родині сільських учителів. Школу закінчив зі срібною медаллю. На четвірку написав випускний диктант з української мови.

2. Щоб потрапити до льотного училища, хлопцеві довелось дописати собі один рік. Туди приймали з 17 років, а йому було 16. Під час проходження комісії Леонід зізнався районному військовому комісару, що для вступу не вистачає одного року. Після вмовлянь офіцер подзвонив у РАГС і попросив виписати нову метрику. «Може коли-небудь ми будемо зустрічати його на космодромі з квітами. Давайте допоможемо юнакові, – сказав комісар жартома у телефон.

3. «Підробку» виявили під час відбору в загін космонавтів. «Мене викликав до себе начальник Центру підготовки космонавтів, двічі Герой СРСР Георгій Береговий: «Кадровики виявили в документах, що твій брат народився 28 січня 1951 року, а ти 28 січня 1950-го. Як пояснити такий збіг?».

«А ми з братом – двійнята, народилися з різницею в 15 хвилин, і не намагаючись виправдовуватися, що, мовляв, батьки так розрахували, я сказав правду. У відповідь Георгій Тимофійович сказав, що його фронтові друзі, щоб потрапити в авіацію, приписували собі і по 5 років. Потис мені руку, і на цьому питання було закрито», – згадував Леонід Каденюк.

4. 1971 року українцеві вдалося пройти величезний конкурсний відбір та потрапити до загону радянських космонавтів-випробувачів до групи багаторазової космічної системи «Буран». Зокрема, він брав участь у відпрацюванні глісади зниження та заходу на посадку космічного корабля «Буран» на літаках МіГ-31 та МіГ-25. Після закінчення Центру підготовки льотчиків-випробувачів Леонід Каденюк отримав диплом та кваліфікацію «льотчик-випробувач».

5. Для підготовки до польоту в космос необхідні значні кошти. Але політ Леоніда Каденюка відбувся за домовленістю президентів України і США, Леоніда Кучми і Білла Клінтона. За той політ Україна не заплатила ані копійки.

«Американцям так сподобалися наші пісні, що вони почали вивчати українську мову»

6. Для сигналу пробудження під час польоту на «Колумбії» Леонід Костянтинович обрав Гімн України, який прозвучав у космосі двічі. Також під час цього польоту вперше у космосі побували герб і прапор України. Також Каденюк взяв у космос портрет Тараса Шевченка та «Кобзар», який він згодом подарував Національному музею Тараса Шевченка в Каневі.

7. Під час польоту Леонід Каденюк організував у космосі два вечори української пісні. Члени екпіжу були у захваті від «Двох кольорів» і «Черемшини» у виконання Дмитра Гнатюка, «Мій рідний край» – у виконання Софій Ротару та пісень у виконанні Назарія Яремчука і Анатолія Солов’яненка. «Американцям так сподобалися наші пісні, що вони почали вивчати українську мову», – згадував Леонід Каденюк. Перший космонавт незалежної України після польоту подарував всім членам екіпажу «Колумбії» вишиті хрестиком українські сорочки в яких астронавти сфотографувалися на пам’ять.

8. Кожен із членів екіпажу мав на орбіті своє завдання. Українець виконував роль вченого-біолога. Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Космонавти мали з'ясувати, як стан невагомості впливає на зростання та розвиток цих рослин.

9. За словами Леоніда Каденюка, найскладніше в космосі було спати, адже у стані невагомості людина може заснути на стелі чи стіні. Особисто він спав на стіні – йому доводилося фіксувати свій спальний мішок шістьма спеціальними кріпленнями. До слова, багаторазовий транспортний космічний корабель NASA «Колумбія», на якому літав наш співвітчизник, використовувався для зйомок американського фільму «Армагедон» (1998 року).

10. Леонід Каденюк провів на орбіті 15 днів і 16 годин (з 19 листопада по 5 грудня 1997 року). На одне з найпопулярніших запитань журналістів «чи страшно було в космосі», Леонід Каденюк завжди відповідав «було дуже цікаво. У космосі найбільше вражає такий чинник космічного польоту як невагомість. Вражає сам космос і весь Всесвіт. Я був вражений тим, яки йвигляд має Земля з космосу. Це було просто неймовірно».

Після повернення на Землю Леоніду Каденюку присвоїли звання «Герой України» і вручили …15 тисяч гривень

11. Після повернення на Землю першого українського космонавта нагородили відзнакою Герой України, орденом «За мужність» та вручили… 15 тисяч гривень.

12. Каденюк літав на понад 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, переважно винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38. Якщо порахувати загальну кількість часу, який космонавт провів у небі, цей показник перевищить 2 400 годин. Тобто, Каденюк відпрацював в небі 100 повних діб без посадки.

13. В інтерв'ю порталу «Naked Science» український космонавт стверджував, що американці таки побували на Місяці. До речі, у тому ж інтерв'ю він зізнався, що вірить у існування позаземних цивілізацій. «Але доки ми не налагодимо з ними контакт, це залишиться лише припущенням», – уточнив Леонід Каденюк.

Також він стверджував, що людина потрапила на землю з космосу або, як мінімум, із космосом пов'язаний розвиток людської раси.

14. З 1998 року був генералом-майором Збройних Сил України, заступником Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики. У 2002 році Леонід Каденюк також став народним депутатом України. У парламенті виконував обов'язки заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки та оборони. Він є автором п'яти наукових праць. За рік до смерті презентував свою книгу про політ у космос «Місія – космос».

15. Перший космонавт України раптово помер у віці 67 років 31 січня 2018 року. За попередніми даними, смерть настала під час ранкової пробіжки у районі Царське село в Києві, неподалік віл його помешкання. У нього залишилися три сини від двох шлюбів.

Нагадаємо, дружина льотчика-випробувача, першого і єдиного космонавта незалежної України Леоніда Каденюка Віра Каденюк розповіла, наскільки складним є життя після його смерті.