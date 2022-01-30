В космосі помітили дивний об’єкт, який посилає сигнали

Об’єкт чи джерело викидає величезну кількість енергії з періодичністю тричі на годину

У космічному просторі днями було виявлене щось незвичайне. Якийсь об’єкт чи джерело викидає величезну кількість енергії з періодичністю тричі на годину, і воно до цього часу було невідомим науці. Про це повідомляє Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень (ICRAR), який займається картографуванням радіохвиль Всесвіту.

Команда центру вважає, що це може бути нейтронна зірка або білий карлик із надпотужним магнітним полем. Від дивного об’єкта виходить випромінювання, яке перетинає лінію огляду нашої планети і час від часу стає одним із найяскравіших радіоджерел у небі.

Астрофізик Наташа Херлі-Уокер (Natasha Hurley-Walker) з Університету Кертіна, яка очолила команду вчених – авторів цього відкриття, розповіла, що об’єкт з’являвся та зникав протягом кількох годин під час спостережень.

«Це було зовсім несподівано і навіть трохи моторошно, бо раніше нічого подібного астрономи не бачили… І це справді дуже близько — приблизно 4 тис. світлових років від нас. Як на задньому дворі у масштабах галактики», – сказала Наталя Херлі-Уокер.

Невідомий об’єкт було виявлено минулого року студентом Університету Кертіна Тайроном О’Доерті (Tyrone O’Doherty) за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA) у Західній Австралії.

Таємничий об’єкт надзвичайно яскравий. Він менший, ніж Сонце, випромінює сильно поляризовані радіохвилі і може мати надзвичайно сильне магнітне поле. Вчені припускають, що це перший магнетар з наддовгим періодом – тип нейтронної зірки, що повільно обертається, існування якої було запропоновано астрофізиками лише в теорії.

Якимось чином цей об’єкт перетворює магнітну енергію на радіохвилі набагато ефективніше, ніж усе те, що вчені бачили раніше.