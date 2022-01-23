Американці створюють гібрид літака та космічного корабля

Компанія Radian Aerospace розробляє космоплан, якій може виходити на орбіту та сідати самостійно

Американський стартап Radian Aerospace будує літак, якій може самостійно виходити на орбіту та повертатися на Землю.

Орбітальний літак Radian One поєднує в собі властивості літака і космічного корабля. Він має крила і зовні схожий на літак, може виходити на орбіту Землі за допомогою вертикального або горизонтального старту та повертається здійснюючи горизонтальну посадку на аеродром, активно використовуючи при зниженні підйомну силу планера.

Radian One злітає горизонтально за допомогою наземної реактивної розгінного візка, здійснює підйом з низькими перевантаженнями, може знаходитися на орбіті протягом 5 діб та сідати на будь-яку злітно-посадкову смугу довжиною понад 3000 м. Вже за 48 годин космоплан буде готовий до нового старту.

«Те, що ми робимо, є складним, але це вже не неможливо завдяки значним досягненням у матеріалознавстві, мініатюризації та технологіях виробництва», – каже Лівінгстон Холдер, співзасновник і головний технологічний директор Radian.

«З часом ми маємо намір зробити космічні подорожі майже такими ж простими та зручними, як подорожі авіалайнерами», – сказав Річард Хамфрі, генеральний директор і співзасновник Radian.

Компанія ще не оголосила графік розробки або експлуатації, але її засновники сподіваються, що орбітальний літак буде доступний для обслуговування комерційних космічних станцій, які можуть з’явитися на орбіті до 2030 років.

Radian Aerospace каже, що у них вже є угоди про послуги з запуску з комерційними компаніями, операторами супутників і вантажними компаніями, а також з урядом США та «окремими іноземними урядами».

Джерело: Межа