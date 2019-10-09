У Львові хакери з усього світу за підтримки NASA вирішуватимуть проблеми космосу



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Щоб взяти участь у хакатоні, необхідно створити акаунт на сайті змагання та підтвердити свою участь на локації

Хакатон NASA Space Apps Challenge Lviv 2019 відбудеться протягом 19-20 жовтня

У Львові з 19 по 20 жовтня у Львові вдруге відбудеться хакатон NASA Space Apps Challenge Lviv 2019 — найбільший міжнародний космічний хакатон організований за підтримки NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) в різних країнах. Участь у заході безкоштовна.

Відтак учасники хакатону об'єднуються в команди і протягом 48-годин вирішують практичні завдання в одній з шести категорій дослідження космічного простору і навколишнього середовища.



Для того, аби взяти участь у хакатоні, необхідно створити акаунт на сайті змагання та підтвердити свою участь на локації.



«Якщо вибратись на ці дні у Львів тобі не виходить, то можна попрацювати дистанційно. Або прийти на локації у Києві, Чернігові, Вінниці, Дніпрі, Oдесі та Кропивницькому.



Є 6 категорій і 25 завдань. Проект має відповідати котромусь із них, він може бути побудований на будь-яких платформах та фреймворках — це може бути мобільний додаток, програма, гра, скрипт, веб-додаток, нейронна мережа, хардверний проект чи навіть мистецький перфоманс.

Організатори зазначили, що обов’язкова вимога одна — це використовувати дані чи технології NASA.



Команди формуються на хакатоні. Розмір команд 2−4 осіб.



В 2018 році учасниками хакатонів Space Apps стали більше 18 000 представників з 75 країн. Space Apps проводиться щорічно і збирає тисячі інноваторів, кодерів, дизайнерів, аналітиків і шанувальників космосу.