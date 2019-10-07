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    Наука та освіта

    В Україні презентували найкомпактніший дрон у світі

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    Дрон здатний занурюватися на глибину до 15 метрів, має вбудовану відеокамеру з роздільною здатністю 1080p і об&rsquo;єктивом F1.6 - В Україні презентували найкомпактніший дрон у світі
    Дрон здатний занурюватися на глибину до 15 метрів, має вбудовану відеокамеру з роздільною здатністю 1080p і об’єктивом F1.6

    Розміри «робота-рибки» всього 247х188х92 мм, а вага трохи більше кілограма

    В Україні презентували бюджетний підводний дрон - Dory, який є найменшим у світі і нараховує лише декілька прототипів.

    Компанія Chasing Innovation, лідер в галузі підводної робототехніки, запустила проект на Kickstarter менше 3-х тижнів назад. Наразі зібрано понад $150 тис., з планованих раніше 30 тисяч.

    Співзасновник найбільшого в Україні інтегратора безпілотних технологій DroneUA Валерій Яковенко, в своєму Facebook провів «заочне знайомство» з дроном Dory.

    «Dory – найкомпактніший підводний дрон в світі, який існує лише в кількості декількох прототипів в світі. Розміри «робота-рибки» всього 247х188х92 мм, а вага трохи більше кілограма. Дрон здатний занурюватися на глибину до 15 метрів, має вбудовану відеокамеру з роздільною здатністю 1080p і об’єктивом F1.6», - написав розробник.

    Яковенко поінформував, що управління дроном здійснюється за допомогою програми для iOS/Android, яке зв’язується Wi-Fi з плавучим модулем, розміщеним на поверхні води – з ним Dory з’єднує провід.

    За словами представників компанії виробника, дрон буде продаватися за ціною $499 за штуку, але вже зараз перші замовники на Кікстартері можуть оформити замовлення за $349.

    технології Україна наука
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