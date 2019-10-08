Технології, що вплинуть на майбутнє людства



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Роботи, датчики, генна інженерія – ці та інші інновації вже через кілька років вийдуть на рівень фінансової життєздатності

Сучасні технології, пов'язані з сільським господарством за кілька років змінять життя людей

Роботи, датчики, генна інженерія – ці та інші інновації, що сьогодні лише починають впроваджуватися в агровиробництво і тому є досить затратними, вже через кілька років вийдуть на рівень фінансової життєздатності. Експерти навіть розрахували дати, коли цього можна очікувати.

Про це пише видання Аграрії Разом.

Серед сучасних інноваційних рішень, що вплинуть на майбутнє всього людства, вагоме значення відведене технологіям, пов’язаним із сільськогосподарським виробництвом і забезпеченням населення планети продуктами харчування.

Один із останніх оглядів зібрав такі рішення з чотирьох ключових напрямків: датчики, продукти харчування, автоматизація та інженерія. В ньому представлені розраховані експертами дати, коли кожна технологія буде життєздатною з наукової точки зору, коли в неї почнуть активно інвестувати і коли технологія стане фінансово життєздатною.

Датчики «Біометрія сільгосптварин» за допомогою нашийників із GPS, що можуть автоматично визначати і передавати життєво важливу інформацію в режимі реального часу. Технологія отримала наукове обґрунтування у 2017 році, інвестиції – з 2018, фінансово життєздатною технологія стане до 2020 року.

Датчики врожайності дозволяють застосовувати диференційоване внесення добрив, а також визначати стан посівів на всьому полі, наприклад, за допомогою інфрачервоного світла. Наукова ідея отримала підтвердження у 2015 році, стала мейнстрімом у 2018 році, а у 2019 році стане і фінансово життєздатною технологією.

Продукти харчування «Створення нових штамів тварин і рослин для кращого задоволення біологічних і фізіологічних потреб». Наукове обґрунтування технологія отримала у 2016 році, активне інвестування заплановано на 2021 рік, фінансової життєздатності технології буде досягнуто у 2022 році.

Виробництво м’яса «в пробірці» – продукту, який ніколи не був частиною живої тварини. Запущено кілька дослідницьких проєктів, у межах яких експериментально вирощують м’ясо в лабораторних умовах. Наукове обґрунтування технологія отримала у 2017 році, активне інвестування заплановано на 2024 рік, фінансової життєздатності технології буде досягнуто у 2027 році.

Автоматизація «Сільськогосподарські роботи або агроботи». Автоматизація збирання фруктів, оранка полів, догляд за ґрунтом, прополювання, посів, зрошення та інші необхідні технологічні операції. Наукова життєздатність доведена у 2018 році, основне інвестування передбачається у 2020 році, досягнення фінансової життєздатності – у 2021 році.

Роботизовані фермерські рої – комбінація десятків або сотень сільськогосподарських роботів з тисячами мікроскопічних датчиків, які разом могли б відстежувати, прогнозувати, вирощувати і збирати врожай практично без втручання людини. Наукова життєздатність напрямку, як очікується, буде доведена у 2023 році, основне інвестування і фінансова життєздатність заплановані на 2026 рік.

Інженерія «Створення закритих екологічних систем, що не залежать від обміну речовин поза системою». Такі замкнуті екосистеми здатні перетворювати відходи в кисень, їжу і воду, щоб підтримувати форми життя, які населяють систему. Подібні системи вже існують у невеликих масштабах. Наукова життєздатність технології отримала підтвердження у 2015 році, основні інвестиції в цей напрямок очікуються у 2020 році, фінансова життєздатність – у 2021 році.

Вертикальне землеробство як природне продовження міського сільського господарства. Вертикальні ферми будуть культивувати рослини або тварин у спеціалізованих або змішаних хмарочосах у міських умовах. Наукової життєздатності напрямку буде остаточно досягнуто у 2023 році, досягнення його фінансової життєздатності очікується до 2027 року.

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