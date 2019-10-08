Столицю Південної Кореї повністю накриють безкоштовним Wi-Fi



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Безкоштовний Wi-Fi забезпечить можливість запуску цілого ряду інтернет-послуг, таких як смарт-парковки і послуги безпеки для самотніх людей похилого віку

Територія покриття сигналом безкоштовного Wi-Fi виросте до 2020 року з 31% до 100% і коштуватиме $859 мільйонів

У столиці Південної Кореї Сеулі муніципальне влада вирішила до 2022 року забезпечити безкоштовний Wi-Fi на всій території міста.

Згідно з інформацією від муніципальної влади, територія покриття сигналом безкоштовного Wi-Fi виросте з 31% до 100%, повідомляє Меdiasat.

У місті планують встановити до 2022 року 23 750 точок бездротового доступу, тобто, збільшити їх кількість втричі у порівнянні з нинішніми 7 420.

На початковому етапі планується організувати точки бездротового доступу в громадських місцях, таких, як автобусні зупинки та система громадського транспорту.

Розширення покриття мережі Wi-Fi є частиною затвердженого муніципалітетом плану вартістю в 102,7 мільярда південнокорейських вон ($859 мільйонів) зі створення смарт-мережі, що об'єднує технології Wi-Fi і інтернет-послуги.

Очікується, що реалізація плану забезпечить можливість запуску цілого ряду інтернет-послуг, таких як смарт-парковки і послуги безпеки для самотніх людей похилого віку.

Перші точки доступу до громадської мережі Wi-Fi були запущені в Сеулі в 2011 році. З тих пір їх кількість постійно зростає на всій території міста.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї понад 90% населення є активними користувачами мережі інтернет.