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    У Львові школярі переходять на дистанційне навчання

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    У Львові школярі переходять на дистанційне навчання - У Львові школярі переходять на дистанційне навчання
    У Львові школярі переходять на дистанційне навчання

    Молодші класи будуть ходити до школи, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину

    З вівторка, 16 березня, учні 5-11 класів у школах Львова переходять на дистанційне навчання.

    Про це написав у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

    Садовий зазначив, що відповідне рішення буде запропоновано на розгляд комісії з надзвичайних ситуацій 15 березня.

    Він додав, що молодші класи будуть ходити до школи, бо часто батьки не мають з ким залишити дитину.

    «У Львівській області дуже погана динаміка зі зростання кількості позитивних тестів і госпіталізації. Особливо госпіталізації: щодня в лікарні лягає значно більше людей, ніж виписується. Хвороба прогресує швидше та агресивніше, ніж це було рік тому. Ми всі разом маємо обірвати ланцюг захворювання. І це стосується не лише школярів. Я прошу всіх львів’ян бути відповідальним перед собою і своїми сім’ями. Гучні вечірки, бенкети та свята – це речі, без яких можна обійтись», – написав Садовий.

    В Україні в чотирьох областях дітей переводять на дистанційне навчання через зростання кількості інфікованих коронавірусом. При цьому вже на дистанційному навчанні перебувають учні трьох областей з «червоної« зони карантину.

    Нагадаємо, міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет розповів, що Всеукраїнська школа онлайн стане частиною єдиного державного порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта».

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    Теги: освіта школа Андрій Садовий навчання учні школярі
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