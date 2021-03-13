Названі шкільні предмети, які найскладніше викладати дистанційно

Очільник Держслужби якості освіти: складніше онлайн викладати предмети, які пов’язані з технічним забезпеченням

Голова Держслужби якості освіти Руслан Гурак в інтерв'ю Главкому розповів, викладання яких предметів є найскладнішим у дистанційних умовах. За його словами, найважче реалізовувати предмети, які пов’язані з технічним забезпеченням.

«Уроки з хімії, фізики, де є лабораторні завдання, експерименти, де потрібно проводити досліди безумовно за умов дистанційного навчання важче, ніж у лабораторії», – розповів Гурак.

Водночас він додав, що карантин не спричинив катастрофічну картину з результатами оцінювань знань. «Змішане навчання, яке розпочалося у 2021 році, було здебільшого очним. Тільки там, де виявляли випадки коронавірусної хвороби, відправляли класи на карантин. Тоді включалася модель змішаного навчання, коли вчитель продовжив проводити уроки в онлайн режимі. Я не бачу якоїсь катастрофічної картини з результатами оцінювань знань, яку ми побачимо наприкінці року. Не буде суттєвої відмінності між результатами ЗНО цього року із попередніми», – пояснив він.

Гурак додав, що предметніше про якість освіти зможемо говорити в кінці навчального року, коли школи проведуть підсумкову атестацію: «За її результатами буде видно, як закінчуються навчальний рік і які є виклики. Зможемо говорити про якість через інструмент ЗНО, яке також буде наприкінці року. Усе решта – це суб’єктивні оцінки учителів, батьків, учнів».

В Україні 5 березня завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Основна сесія тестування відбудеться з 21 травня до 15 червня.

Нагадаємо, за результатами ЗНО, в 2020 році найважче учням далися історія України, математика, хімія й українська мова з літературою.