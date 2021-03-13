Очільник Держслужби якості освіти вважає, що вчитель-філолог може читати й українську, й англійську

Коли один учитель навчає багатьох предметів, то це негативно впливає на якість знань

«Є випадки, коли в деяких школах учителі поєднують викладання декількох предметів»

Деякі вчителі в українських школах можуть читати декілька предметів, що пов’язано із суміжними галузями. Не виключено, що вчитель може викладати українську та англійську мови, розповів в інтерв’ю Главкому голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

«Якщо ви візьмете, зокрема, мовно-літературну галузь, то не виключено, що вчитель-філолог може читати й іноземну мову, й українську мову й літературу. Це предмети однієї галузі», – сказав Гурак.

За його словами, ідеально коли вчитель має фах іноземної філології та навчає учнів лише іноземної мови. Та є випадки, коли в деяких школах учителі поєднують викладання декількох предметів. Це стосується малокомплектних шкіл сільської місцевості, шкіл, де є реальна потреба у кваліфікованому вчителі.

Гурак зазначив, що коли один учитель навчає багатьох предметів, то це негативно впливає на якість знань у учнів.

«Якість залежить від багатьох чинників. Вона не може бути однаковою в межах усієї України. Ця проблема є в кожній з освітніх систем чи то Європи, чи то в США. Фактор соціально-економічної ситуації того чи іншого регіону, мотивація батьків до навчання їхніх дітей, можливість забезпечення школи кваліфікованими вчителями, мотивація самих дітей до навчання. Якщо ви візьмете результати міжнародного дослідження якості освіти PISA (Programme for International Student Assessment – Програма міжнародного оцінювання студентів/учнів), яке проводилося в Україні, то воно також свідчить про те, що діти в деяких сільських школах діти відстають у знаннях від своїх однолітків у міських школах», – розповів він.

Руслан Гурак також повідомив, що в 2021 році українські вчителі почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання. Школи в порівнянні з 2020 роком суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання.