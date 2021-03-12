Коли хімік читає історію. Очільник Держслужби якості освіти прокоментував наслідки масового звільнення вчителів-пенсіонерів

«Якщо є випадки звільнення потрібного вчителя-пенсіонера, повідомляйте…»

Новий закон «Про повну загальну середню освіту» перевів усіх вчителів пенсійного віку на строкові контракти від одного до трьох років. Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак в інтерв’ю Главкому запевнив, що директори шкіл не звільняють пенсіонерів-вчителів, адже їм це не вигідно.

«Якщо є конкретні такі випадки, безумовно, давайте їх розглядати. Я сумніваюся, що такі випадки є. Якщо ж так, будь ласка, повідомляйте Державну службу якості освіти, ми реагуватимемо на кожен конкретний приклад», – зазначив Гурак.

Він переконує, що викладання одним вчителем кількох предметів в жодному разі не пов'язане зі звільненням вчителів-пенсіонерів.

«Якщо школа бачить, що їм потрібен вчитель, то я не бачив, щоби директор чи засновник такої школи намагався би звільнити учителя й залишити посаду вакантною. Напевно, є глибша проблематика, на яку потрібно глибше вникати. Якщо є випадки, де є звільнення, непідписання контрактів із пенсіонером, натомість та посада, на якій він працював дуже довго залишається вакантною, то повідомляйте Державну службу якості освіти, ми реагуватимемо», – пояснив Гурак.

Водночас він зазначив, що в деяких школах учителі поєднують викладання декількох предметів. Це стосується малокомплектних шкіл, сільської місцевості, шкіл, де є реальна потреба у кваліфікованому вчителі.

Із 1 липня 2020 року, відповідно до нового Закону «Про повну загальну середню освіту», усі педагоги мали вирішити: покинути школу або перейти на контракт. Після закінчення однорічного договору наступні договори можуть укладатись із вчителями-пенсіонерами на більш тривалий період – до 3-х років.

Кількість таких пролонгацій може бути необмеженою – допоки вчитель працює якісно та сумлінно, переукладати договір із ним буде вигідно. Рішення про продовження співпраці після закінчення першого строкового договору директор навчального закладу буде приймати самостійно.