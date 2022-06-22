У школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги, – Шкарлет

Міносвіти рекомендує з 1 вересня відновити навчальний процес у звичайному режимі

В українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні і тренувальні години», – написав Шкарлет.

Міносвіти рекомендує розпочати освітній процес у школах очно 1 вересня. Заклади фахової передвищої та вищої освіти за рішенням керівника закладу можуть розпочати освітній процес у серпні. Початок навчального року та форми навчання в закладах ПТО визначатимуть місцеві органи управління освітою.

«У разі активних бойових дій в окремих областях, рекомендуємо розпочати освітній процес виключно в дистанційній формі (відповідно до рішення керівника ОВА). Ще раз наголошую: безпека, життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу є першочерговою умовою роботи», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що у школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови. Рішення стосується установ загальної середньої освіти міста, що належать до комунальної форми власності.

До слова, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.