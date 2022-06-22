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    Наука та освіта

    У школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги, – Шкарлет

    Початок навчального року та форми навчання визначатимуть місцеві органи - У школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги, – Шкарлет
    Початок навчального року та форми навчання визначатимуть місцеві органи
    фото з відкритих джерел

    Міносвіти рекомендує з 1 вересня відновити навчальний процес у звичайному режимі

    В українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

    «Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги, а для дітей проводитимуться виховні і тренувальні години», – написав Шкарлет.

    Міносвіти рекомендує розпочати освітній процес у школах очно 1 вересня. Заклади фахової передвищої та вищої освіти за рішенням керівника закладу можуть розпочати освітній процес у серпні. Початок навчального року та форми навчання в закладах ПТО визначатимуть місцеві органи управління освітою.

    «У разі активних бойових дій в окремих областях, рекомендуємо розпочати освітній процес виключно в дистанційній формі (відповідно до рішення керівника ОВА). Ще раз наголошую: безпека, життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу є першочерговою умовою роботи», – додав міністр.

    Раніше повідомлялося, що у школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови. Рішення стосується установ загальної середньої освіти міста, що належать до комунальної форми власності.

    До слова, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.

    Теги: росія окупанти міністр війна навчання Україна окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    У школах з'явиться охорона і обладнання для сповіщення тривоги, – Шкарлет