Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів

Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали цілу низку відповідних механізмів.

Шкарлет розповів, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі він провів зустріч з представниками компанії Amazon і звернувся до них з проханням надати донації засобами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей з окупованих територій в українські заклади вищої освіти.

«Ми ні в якому разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти», – підкреслив Шкарлет.