Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів
Вступити до вишів можна буде дистанційно
Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть дистанційно вступити до закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.
Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали цілу низку відповідних механізмів.
Шкарлет розповів, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі він провів зустріч з представниками компанії Amazon і звернувся до них з проханням надати донації засобами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей з окупованих територій в українські заклади вищої освіти.
«Ми ні в якому разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти», – підкреслив Шкарлет.
Нагадаємо, що українські випускники цього року замість звичайної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у класичній формі здаватимуть його у спрощеному вигляді – онлайн, але не дистанційно, а будучи присутніми в центрі тестування.