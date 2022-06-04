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  4. Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів
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    Наука та освіта

    Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів

    Випускники з окупованих територій зможуть вступити до вишів на підконтрольній Україні частині&nbsp; - Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів
    Випускники з окупованих територій зможуть вступити до вишів на підконтрольній Україні частині 
    фото з відкритих джерел

    Вступити до вишів можна буде дистанційно

    Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть дистанційно вступити до закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

    Міністерство освіти і науки спільно з фахівцями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже напрацювали цілу низку відповідних механізмів.

    Шкарлет розповів, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі він провів зустріч з представниками компанії Amazon і звернувся до них з проханням надати донації засобами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу дітей з окупованих територій в українські заклади вищої освіти.

    «Ми ні в якому разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії закладів вищої освіти», – підкреслив Шкарлет.

    Нагадаємо, що українські випускники цього року замість звичайної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у класичній формі здаватимуть його у спрощеному вигляді – онлайн, але не дистанційно, а будучи присутніми в центрі тестування.

    Теги: росія окупанти Міністерство освіти і науки війна Україна окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Шкарлет розповів, як жителям окупованих територій вступити до українських вишів