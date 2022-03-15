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    ЗНО цього року не скасовується – Шкарлет

    Цьогорічним випускникам доведеться здавати ЗНО - ЗНО цього року не скасовується – Шкарлет
    Цьогорічним випускникам доведеться здавати ЗНО

    Рада не розглядала законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу до вишу

    Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.

    «Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції», - сказав Шкарлет.

    За його словами, цей законопроєкт навіть не був поставлений на засідання Верховної Ради.

    «Тому поки формат ЗНО не змінений, він (вступ до вишів. – Ред.) відбувається в тому форматі, в якому завжди відбувався в країні», - зазначив міністр.

    Раніше Шкарлет заявляв, що зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

    Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

    За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.

    Теги: міністр освіта школа вуз навчання Сергій Шкарлет
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    ЗНО цього року не скасовується – Шкарлет