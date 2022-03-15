ЗНО цього року не скасовується – Шкарлет

Рада не розглядала законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу до вишу

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час телемарафону.

«Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції», - сказав Шкарлет.

За його словами, цей законопроєкт навіть не був поставлений на засідання Верховної Ради.

«Тому поки формат ЗНО не змінений, він (вступ до вишів. – Ред.) відбувається в тому форматі, в якому завжди відбувався в країні», - зазначив міністр.

Раніше Шкарлет заявляв, що зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

Нагадаємо, з 14 березня в більшості областей України після вимушених канікул відновився освітній процес.

За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією.