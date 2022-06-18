Влада Миколаєва заборонила використовувати в школах російську мову

Від початку нового навчального року в Миколаєві заборонятиметься вивчення російської мови як предмета

Від початку нового навчального року в Миколаєві заборонятиметься вивчення російської мови як предмета

Рішення стосується установ загальної середньої освіти міста, що належать до комунальної форми власності

У школах Миколаєва з 1 вересня 2022 року діятиме заборона на використання російської мови. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міськради. Про це повідомила його членкиня Катерина Стоколяс у Facebook.

Рішення стосується установ загальної середньої освіти міста, що належать до комунальної форми власності. Так, від початку нового навчального року заборонятиметься:

функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання;

вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу у 1-11 класах;

оформлення освітнього середовища російською мовою.

Раніше уповноважений із захисту державної мови заявив, що 16 липня набирають чинності чергові пункти закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Ці норми стосуватимуться, зокрема, українізації електронного контенту.

Так, з 16 липня усі інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати українську версію основною та такою, що завантажується за замовчуванням. Вимога стосується не тільки сайтів, а й сторінок у соцмережах, YouTube-каналів, каналів у месенджерах, мобільних застосунків та ін.

Також 15 червня Хмельницька обласна рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території області.