У зразках місячного ґрунту знайдена вода

Китайські вчені заявили про наявність частинок води у зразках із Місяця

У Китаї вчені заявляють, що знайшли воду у зразках місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang'E-5 наприкінці 2020 року.

Інформація про це міститься у статті дослідників, яку опублікував науковий журнал Science Advances.

За словами вчених, у зразках ґрунту налічується 120 мільйонних частинок води. Її поява здебільшого пов'язана з сонячним вітром, вважають вони.

Зазначається, що ґрунт масою 1,731 кілограма було зібрано 1 грудня 2020-го на півночі Океану Бур.

Варто нагадати, що Chang E-5, відправлений на Місяць 23 листопада 2020 року, є першою китайською місією, що доставляє зразки ґрунту із Місяця.

Читайте також: