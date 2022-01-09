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    У зразках місячного ґрунту знайдена вода

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    Місія Chang E-5 доставляє науковцям ґрунт для досліджень - У зразках місячного ґрунту знайдена вода
    Місія Chang E-5 доставляє науковцям ґрунт для досліджень
    фото: Science Advances

    Китайські вчені заявили про наявність частинок води у зразках із Місяця

    У Китаї вчені заявляють, що знайшли воду у зразках місячного ґрунту, доставленого на Землю місією Chang'E-5 наприкінці 2020 року.

    Інформація про це міститься у статті дослідників, яку опублікував науковий журнал Science Advances.

    За словами вчених, у зразках ґрунту налічується 120 мільйонних частинок води. Її поява здебільшого пов'язана з сонячним вітром, вважають вони.

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    Зазначається, що ґрунт масою 1,731 кілограма було зібрано 1 грудня 2020-го на півночі Океану Бур.

    Варто нагадати, що Chang E-5, відправлений на Місяць 23 листопада 2020 року, є першою китайською місією, що доставляє зразки ґрунту із Місяця.

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    Теги: космос наука
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    У зразках місячного ґрунту знайдена вода