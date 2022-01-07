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    SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink (відео)

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    Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9 - SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink (відео)
    Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9
    фото скріншот відео

    Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді

    Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Про це стало відомо з трансляції SpaceX.

    «Підтверджено виведення 49 супутників Starlink», – йдеться у повідомленні.

    SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.

    Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді.

    Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9.

    Нагадаємо, 18 грудня американська компанія SpaceX запустила на орбіту Землі 52 супутники для глобального інтернету місії Starlink.

    Теги: космос Ілон Маск SpaceX
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    SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink (відео)