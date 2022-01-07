SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink (відео)
Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді
Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX вперше у 2022 році вивела на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Про це стало відомо з трансляції SpaceX.
«Підтверджено виведення 49 супутників Starlink», – йдеться у повідомленні.
SpaceX запустила в космос 49 інтернет-супутників Starlink.
Запуск відбувся зі стартового комплексу Космічного центру Кеннеді у Флориді.
Супутники відправили в космос на ракеті Falcon 9.
Нагадаємо, 18 грудня американська компанія SpaceX запустила на орбіту Землі 52 супутники для глобального інтернету місії Starlink.