Проблеми з Місяцем та здобутки на Марсі. Космічні досягнення року (відео)

Людство й далі налаштовано досліджувати Всесвіт

Експерти підбили підсумки 2021 року для космічної галузі.

«Рік дещо розчарував щодо планів вивчення Місяця. Усі три науково-дослідні місії, які планувалися на другу половину року, були перенесені на наступний. Мова, якщо що, про «Місяць-25» від Роскосмосу, Peregrine: Mission 1 від компанії Astrobotic та IM-1 від компанії Intuitive Machines.

Негативні зміни торкнулися і програми «Артеміда»: тут вам і затримки в розробці скафандрів, і вартість ракети SLS і космічного корабля Orion, і все складна ситуація з програмою розробки пілотованих посадкових апаратів (Human Landing System). Загалом, з Місяцем нам цього року не надто пощастило» − розповідає видання Alpha Centauri.

Проте є чим пишатися дослідникам Марса. Такої уваги, як 2021-го, Червоній планеті не надавали ніколи: навесні цього року до неї прибула справжня армада космічних апаратів із трьох країн.

На поверхню висадилися два нові марсоходи: перший китайський та п’ятий американський. А марсіанська орбіта поповнилася китайським та арабським зондами.

Не відзначити приголомшливий успіх гвинтокрилого апарату NASA Ingenuity не можна: його розробники до останнього сумнівалися в успіху місії.

Підсумок: 18 успішних польотів марсіанського вертольота. Можна сказати, що перша половина року безперечно була «марсіанською».

Нагадаємо, підприємець з України Максим Поляков змушений продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США. Американські чиновники посилаються на те, що цей бізнес тісно пов’язаний із національною безпекою.

Раніше науковці знайшли ідеальне місце для життя колоністів на Марсі.

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