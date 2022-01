Астрономи показали наймасивніше скупчення галактик

Телескоп «Чандра» сфотографував скупчення галактик Ель Гордо, яке знаходиться в сузір'ї Фенікс. Апарат належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Новий знімок було опубліковано на сторінці Космічної рентгенівської обсерваторії у Twitter.

«Ель Гордо, у перекладі з іспанської мови – товстий, є найпотужнішим скупченням галактик», – написали астрономи.

El Gordo ("the fat one" in Spanish) is the most massive cluster of galaxies known. Weighing in at roughly 3 million billion times the mass of our Sun, it's made up of two galaxy clusters running into each other at several million miles per hour. #WeighInDay pic.twitter.com/w4jDeQfIYI