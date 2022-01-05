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    Астрономи показали наймасивніше скупчення галактик

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    Скупчення галактик Ель Гордо в сузір'ї Фенікс - Астрономи показали наймасивніше скупчення галактик
    Скупчення галактик Ель Гордо в сузір'ї Фенікс
    фото: Chandra Observatory

    Маса цього галактичного скупчення – приблизно в три млн млрд разів більша за Сонце

    Телескоп «Чандра» сфотографував скупчення галактик Ель Гордо, яке знаходиться в сузір'ї Фенікс. Апарат належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

    Новий знімок було опубліковано на сторінці Космічної рентгенівської обсерваторії у Twitter.

    «Ель Гордо, у перекладі з іспанської мови – товстий, є найпотужнішим скупченням галактик», – написали астрономи.

    Маса цього галактичного скупчення в три млн млрд разів більша, ніж у Сонця.

    Ель Гордо складається з двох скупчень галактик, які зі швидкістю кілька мільйонів кілометрів на годину стикаються одна з одною.

    Нагадаємо, раніше оприлюднили космічні досягнення року.

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    Теги: космос NASA Twitter
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    Астрономи показали наймасивніше скупчення галактик