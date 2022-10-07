Учитель в окупованому Криму розказав дітям правду про злочини росіян

Учитель математики Саїд Асанов був затриманий поліцією після доносу матері однієї з його учениць

Вчитель школи у селі Укромне Сімферопольського району в окупованому Криму, кримський татарин Саїд Асанов отримав чималий штраф та втратив роботу через те, що розповів дітям правду про злочини росіян проти України.

Окупаційні «правоохоронні органи» у Криму повідомляють, що педагог «дозволив собі неприпустимі висловлювання у розмові з учнями», за що його і затримали правоохоронці. Щодо нього склали адміністративний протокол, суд призначив затриманому штраф у 45 тис. рублів.

Раніше в Telegram-каналі російського пропагандиста Олександра Таліпова було опубліковано звернення мешканки села Укромне, на ім'я Ольга, яка докладно розповіла про дії вчителя місцевої школи. За її словами, вчитель математики та керівник сьомого класу Саїд Асанов під час проведення класної години розповідав учням про те, що Росія напала на Україну і зараз зазнає поразки.

«3 жовтня Асанов Саїд Ерфанович, викладач математики Укромнівської школи, класний керівник сьомого класу, проводив класну годину. Суть бесіди з дітьми наступна: Росія напала на Україну, розв'язала війну, тепер справедливо зазнає поразки. Асанов проти мобілізації, підтримує Україну. У деяких сім'ях учнів є мобілізовані. Діти шоковані, батьки, в тому числі і я, теж (моя дочка навчається в цьому класі і особисто була присутня на цій класній годині). П'ята колона в російській школі», – написала авторка доносу.

Жінка вважає дії Асанова такими, що «дискредитують Росію, її армію та патріотичні почуття батьків і учнів». Вона закликала директора розібратися у ситуації та звернутися до поліції.

Згодом стало відомо, що вчителя звільнили. У наказі вказано, що Асанова звільнено «за застосування до учнів методів виховання, пов’язаних з фізичним та/або психічним насиллям над їхньою особистістю».

Нагадаємо, у вересні в окупованому Бахчисараї так званий «суд» покарав учасників весілля, під час якого прозвучала пісня «Червона калина». Шістьох учасників весілля окупанти засудили за «демонстрацію нацистської символіки та дискредитацію армії».

Також раніше стало відомо, що поліція Криму розпочала перевірку через публікацію в мережі неочікуваного відео, де переможниця конкурсу краси «Місіс Крим – 2022» Ольга Валєєва разом із подругою співають «Червону калину».