Надана Україні зброя дозволяє атакувати цілі в Криму – Пентагон

У Пентагоні наголошують, що Крим є територією України

Передані Сполученими Штатами реактивні системи залпового вогню Himars та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму. Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лори Купер на брифінгу.

Представниця Пентагону вкотре наголосила, що Крим є українською територією.

«Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на Himars, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, у тому числі в Криму», – заявила Купер.

Водночас у Пентагоні також зазначили, що Сполучені Штати вважають за доцільніше передачу Україні радянських, а не західних танків.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Сполучені Штати готові виділяти Україні $1,5 млрд на місяць до кінця війни для підтримки її фінансів, а також переконують Євросоюз виділяти аналогічні суми.

Також повідомлялося, що Україна пропонує США надавати «повну та постійну інформацію» про російські цілі, за якими хочуть вдарити ЗСУ. На цей крок Київ пішов задля постачання тактичних ракет Atacms, які мають дальність 300 км.