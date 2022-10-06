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Російські солдати пограбували своїх у Херсоні та дременули до Криму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські солдати пограбували своїх у Херсоні та дременули до Криму
Рашисти-втікачі вкрай небезпечні
фото з відкритих джерел

Рашисти із військової частини козачого загону «Дон» (у Херсоні) втекли на територію тимчасово окупованого Криму

Рашисти із військової частини козачого загону «Дон» (у Херсоні) викрали майно РФ та виїхали до Криму. Московити оголосили групу солдатів у розшук. Про це інформує «Медуза».

У повідомленні вказано, що з частини втекли 13 орків. Усі солдати мали зі собою боєприпаси та зброю. Вони виїхали з Херсону на двох викрадених автомобілях, які належать міністерству оборони Росії.

Мінімум троє втікачів до початку повномасштабного вторгнення РФ проживали у Москві. В орієнтуванні вказано, що солдати вчинили низку особливо важких злочинів на території Херсонської області. Рашисти вкрай небезпечні.

Військові держави-терористки втекли на двох авто, а в’їхали на півострів вже на чотирьох транспортних засобах. Де перебувають зараз невідомо.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів в окремих районах.

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Теги: росія солдат Херсон Крим війна

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