Українська команда посіла перше місце на Європейській олімпіаді з математики для дівчат



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Хоча в особистій першості перемогла учасниця з Сербії Єлена Іванчич, яка усі завдання розв’язала з найвищим результатом

Українська команда, до якої увійшли Олеся Білик, Катерина Горох, Карина Нечипорук та Влада Петрусенко, посіла першу сходинку на VIII Європейській олімпіаді з математики для дівчат із загальним результатом команди 115 балів.

Переможців олімпіади нагородили 12 квітня, передає прес-служба Міністерства освіти.

Другу та третю сходинки в командному заліку посіли команди з Польщі та Болгарії із загальним результатом команд 110 та 105 балів відповідно.

Змагання - написання робіт - тривало 2 дні, з 9 до 10 квітня. Щодня учасниці вирішували по три задачі. За кожну із них вони могли отримати від 0 до 7 балів. Оцінювалася не лише правильність, а й оригінальність рішень.

Українські дівчата отримали такі нагороди:

Катерина Горох (учениця 11-го класу КПНЛ № 145) – золота медаль (31 бал);

Карина Нечипорук (учениця 11-го класу ліцею №208) – золота медаль (35 балів);

Влада Петрусенко (учениця 11-го класу Новопечерської школи) – золота медаль (33 бали);

Олеся Білик (учениця 11-го класу КПНЛ № 145) – бронзова медаль (16 балів).

А ось в особистій першості перемогла учасниця з Сербії Єлена Іванчич, яка усі завдання розв’язала з найвищим результатом та загалом отримала 42 бали.

Загалом найбільшу кількість балів у командному заліку отримала команда із США – 125 балів. Однак через те, що вони брали участь у змаганнях поза конкурсом, першість дісталася саме українській команді, яка за сумою балів посіла 2 сходинку.

Для заохочення учасниць команди із США Мала академія наук України нагородила їх сучасними планшетами.

У змаганнях від України брала участь ще одна команда молодших дівчат, які також вибороли три бронзові медалі та одну спеціальну відзнаку. Зокрема, йдеться про Алісу Баклан (учениця 10-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»), Маргариту Баклан (учениця 9-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»), Роксолану Іванчук (учениця 8-го класу ліцею «Наукова зміна) та Ольгу Жур (учениця 10-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер»).

Змагання такого формату проводяться в Україні вперше. На проведення цієї олімпіади Кабінет міністрів України виділив 5,6 млн гривень.