Український математик став лауреатом премії Вольфа

Розмір премії становить $100 тис.

Уродженця Харкова Володимира Дрінфельда, який працює в університеті Чикаго, разом із колегою по вишу нагородили премією Вольфа у сфері математики за роботи з алгебраїчної геометрії, теорії зображень та математичної фізики. Премію Вольфа у сфері математики за 2018 рік присудили Володимиру Дрінфельду й Александеру Бейлінсону, які працюють в



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Володимир Дрінфельд

Розмір премії становить $100 тис.

Уродженця Харкова Володимира Дрінфельда, який працює в університеті Чикаго, разом із колегою по вишу нагородили премією Вольфа у сфері математики за роботи з алгебраїчної геометрії, теорії зображень та математичної фізики.

Премію Вольфа у сфері математики за 2018 рік присудили Володимиру Дрінфельду й Александеру Бейлінсону, які працюють в університеті Чикаго (США). Дрінфельд є членом-кореспондентом Національної академії наук (НАН) України, повідомляє сайт НАН.

Лауреатами премії вчені стали за цикл інноваційних робіт з алгебраїчної геометрії, теорії зображень та математичної фізики.

«Ідеться про результати першорядної ваги, які створюють геометричну модель алгебраїчної теорії, що відіграє ключову роль у теорії полів та фізичній теорії струн, і в такий спосіб посилюють плідну взаємодію між сучасними фундаментальною математикою та фізикою», – ідеться в повідомленні.

Премію Вольфа щорічно вручає ізраїльський фонд імені Рікардо Вольфа за досягнення в хімії, фізиці, математиці, сільському господарстві, музиці. Її вважають другою за престижністю природничо-науковою премією після Нобелівської премії. Розмір премії становить $100 тис.

Дрінфельду 64 роки, він уродженець Харкова. Перед еміграцією до США в 1999 році працював у Фізико-технічному інституті низьких температур у Харкові.

У 1990 році став лауреатом Філдсівської премії, яку вручають раз на чотири роки математикам, не старшим за 40 років.