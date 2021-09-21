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    Упродовж двох років у дитячих садках створили майже 20 тисяч місць

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    За два роки введено в експлуатацію 200 нових приватних закладів&nbsp; - Упродовж двох років у дитячих садках створили майже 20 тисяч місць
    За два роки введено в експлуатацію 200 нових приватних закладів 
    Фото з відкритих джерел

    Черга у дошкільних закладах скоротилася майже на три тисячі місць

    В Україні у закладах дошкільної освіти упродовж двох років створено майже 20 тисяч додаткових місць. Про це сказав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час урочистого відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля «Дошкільна освіта України 30», повідомляє «Укрінформ».

    «У нас на сьогодні тільки за два роки на 572 заклади стало, за 2020–21 роки, більше закладів дошкільної освіти, майже 20 тисяч додаткових місць у закладах дошкільної освіти створено, 88 закладів збудовано і введено в експлуатацію, це не враховуючи приватних. Ще 200 приватних закладів. Завдяки зміні взагалі в нормативній базі, в тих умовах ліцензійних, які сталися, в тій підтримці, яка сьогодні надається дошкільній освіті майже 200 приватних закладів на сьогодні існує в нас і введено в експлуатацію. Ну, звичайно, лідери це Київ – 102, Київська область – 53, Одеська – 23 заклади», – сказав Шкарлет.

    За його словами, лише в цьому році вже зведено 12 новобудов на одну тисячу дошкільнят, а черга скоротилася майже на три тисячі місць.

    До слова, зарплатня міністра освіти Сергія Шкарлета становить 53 820 гривень, він заробляє майже на 20 тис. більше за свого першого заступника.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні та в Європі. На початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Наразі середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тисячі гривень або 210 євро.

    Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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    Теги: міністр діти освіта статистика Сергій Шкарлет освітній омбудсмен
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    Упродовж двох років у дитячих садках створили майже 20 тисяч місць