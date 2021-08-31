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    Скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння

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    У&nbsp; сусідній Польщі вчитель заробляє&nbsp;1,2 тисячі євро - Скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння
    У  сусідній Польщі вчитель заробляє 1,2 тисячі євро
    Фото з відкритих джерел

    Міністр освіти Сергій Шкарлет стверджує, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх

    На початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Наразі середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тисячі гривень або 210 євро. Про це пише «Слово і діло».

    Проте міністр освіти Сергій Шкарлет заявляє, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх. Окрім того, він пообіцяв, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.

    За словами Шкарлета, кожен вчитель також може заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. У 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.

    У 2021 році зарплата молодого вчителя підвищилася до 4 тисяч 859 гривень, а з грудня зросте до 5 тисяч 265 гривень.

    Зарплата вчителя I категорії збільшиться до 6 тисяч, а з грудня зросте до 6 тисяч 567 гривень.

    Зарплата вчителя вищої категорії наразі становить майже 6,5 тисячі, а з грудня підвищиться до 7 тисяч гривень.

    Середня зарплата вчителя на місяць у Європі становить:

    • в Україні – 210 євро
    • в Польщі – 1,2 тисячі євро
    • в Німеччині – 5,8 тисячі євро
    • у Словаччині – 1 342 євро
    • в Угорщині – 1 116 євро
    • у Румунії – 979 євро
    • у Чорногорії – 803 євро
    • у Боснії і Герцеговині – 748 євро
    • у Сербії – 630 євро
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    Окрім того, від 1,3 тисячі до 1,5 тисячі євро в середньому отримують вчителі в Латвії, Чехії, Литві, Естонії та Греції.

    А в країнах Західної і Північної Європи педагоги заробляють набагато більше. Так, середня зарплата вчителя:

    • у Великій Британії – 3 683 євро
    • в Італії – 2 816 євро
    • в Словенії – 2 230 євро
    • в Данії – 6 207 євро
    • в Ісландії – 5 935 євро
    • в Німеччині – 5 788 євро
    • у Фінляндії – 4 644 євро
    • в Австрії – 5 446 євро.

    Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.

    Загалом за 2021 рік підвищення складе майже 30%. Натомість На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%.

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    Теги: міністр зарплата Україна вчитель Сергій Шкарлет
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    Скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння