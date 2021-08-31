Скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівняння

Скільки заробляють вчителі в Україні та Європі: порівнянняграфіка
Міністр освіти Сергій Шкарлет стверджує, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх
На початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Наразі середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тисячі гривень або 210 євро. Про це пише «Слово і діло».
Проте міністр освіти Сергій Шкарлет заявляє, що Україна за зарплатами вчителів не пасе задніх. Окрім того, він пообіцяв, що наступного року вчителям варто чекати підвищення у ще 10% до зарплати.
За словами Шкарлета, кожен вчитель також може заробити додатково 20% до окладу. Для цього треба пройти сертифікацію. У 2021 році на сертифікацію подалося 1800 людей.
У 2021 році зарплата молодого вчителя підвищилася до 4 тисяч 859 гривень, а з грудня зросте до 5 тисяч 265 гривень.
Зарплата вчителя I категорії збільшиться до 6 тисяч, а з грудня зросте до 6 тисяч 567 гривень.
Зарплата вчителя вищої категорії наразі становить майже 6,5 тисячі, а з грудня підвищиться до 7 тисяч гривень.
Середня зарплата вчителя на місяць у Європі становить:
- в Україні – 210 євро
- в Польщі – 1,2 тисячі євро
- в Німеччині – 5,8 тисячі євро
- у Словаччині – 1 342 євро
- в Угорщині – 1 116 євро
- у Румунії – 979 євро
- у Чорногорії – 803 євро
- у Боснії і Герцеговині – 748 євро
- у Сербії – 630 євро
Окрім того, від 1,3 тисячі до 1,5 тисячі євро в середньому отримують вчителі в Латвії, Чехії, Литві, Естонії та Греції.
А в країнах Західної і Північної Європи педагоги заробляють набагато більше. Так, середня зарплата вчителя:
- у Великій Британії – 3 683 євро
- в Італії – 2 816 євро
- в Словенії – 2 230 євро
- в Данії – 6 207 євро
- в Ісландії – 5 935 євро
- в Німеччині – 5 788 євро
- у Фінляндії – 4 644 євро
- в Австрії – 5 446 євро.
Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в 2021 році повинні провести два підвищення зарплат для педагогів. Так, перше відбулося в січні, тоді оклади виросли на 20%. А друге підвищення проведуть у грудні, воно складе 9%.
Загалом за 2021 рік підвищення складе майже 30%. Натомість На 2022 рік очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%.