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    Чи залишаться школи працювати очно, залежить від всіх: МОН закликає вчителів вакцинуватися

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    Найменше вчителів вакцинувалося у Запорізькій та Волинській областях - Чи залишаться школи працювати очно, залежить від всіх: МОН закликає вчителів вакцинуватися
    Найменше вчителів вакцинувалося у Запорізькій та Волинській областях
    Фото з відкритих джерел

    Міністр освіти і науки просить вчителів не відкладати щеплення

    Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі. Про це інформує Міністерство освіти і науки.

    Сергій Шкарлет наголосив, що вимога МОЗ про наявність у колективі школи 80% вакцинованих співробітників є цілком обґрунтованою, адже захворюваність на Covid-19 зростає.

    За даними областей, наразі поріг у 65% вакцинованих освітян подолали Житомирська та Київська області. Ще кілька областей мають показники близько 50%.

    Міністр освіти додав, що найнижчий рівень вакцинації освітян демонструють Запорізька та Волинська області.

    «Чи залишаться заклади освіти працювати в очному режимі, без перебільшення, залежить від кожного з нас. Від свідомого ставлення до свого здоров’я та дотримання рекомендацій МОЗ кожного окремого вчителя, викладача, студента й батьків наших учнів», – заявив Шкарлет.

    Окрім того, очільник МОН подякував усім, хто вже обрав шлях вакцинації.

    «І я з розумінням та повагою ставлюся до тих, хто з вагомих причин вимушений відмовитися від вакцинації проти коронавірусу. Водночас усіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити, я закликаю не зволікати», – сказав Шкарлет.

    Навчання розпочалося в очному режимі, але надалі все залежатиме від епідемічної ситуації в регіонах. Передбачається, що школи, в яких вакциновано понад 80% персоналу, зможуть працювати в жовтій та помаранчевій зонах.

    Нагадаємо, у новому навчальному році до шкіл приєдналося близько 3 тисяч молодих вчителів. Проте першокласників цього року вступило до школи менше, ніж минулого року.

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    Теги: міністр Міністерство освіти і науки статистика навчання щеплення коронавірус Сергій Шкарлет
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    Чи залишаться школи працювати очно, залежить від всіх: МОН закликає вчителів вакцинуватися