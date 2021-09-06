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    Скільки заробляють міністр освіти та науки і його заступники: цифри

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    Але найбільше у МОН заробляє не міністр - Скільки заробляють міністр освіти та науки і його заступники: цифри
    Але найбільше у МОН заробляє не міністр

    Шкарлет отримує понад 50 тис. грн

    Зарплатня міністра освіти Сергія Шкарлета становить 53 820 гривень, він заробляє майже на 20 тисяч більше за свого першого заступника. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, передає пресцентр «Нової української школи».

    У липні посадовці Міністерства освіти і науки отримали такі заробітні плати:

    • Міністр освіти i науки України Сергій Шкарлет – 53 820 грн
    • Перший заступник міністра Микола Кизим – 36 211 грн
    • Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Артур Селецький – 46 547 грн
    • Заступниця міністра Любомира Мандзій – 29 218 грн
    • Заступник міністра Ігор Гарбарук – 44 843 грн
    • Заступниця міністра Світлана Криштоф – 93 380 грн
    • Заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко – 45 914 грн
    • Заступниця міністра Віра Рогова – 46 266 грн

    Водночас найбільше у відомстві заробляє не міністр, а директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан Криштоф (97 534 грн) та начальниця управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал (82 695 грн), а також генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов (89 902 грн).

    Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні і в Європі. На початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Наразі середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тисячі гривень або 210 євро.

    Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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    Теги: міністр Сергій Шкарлет
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    Скільки заробляють міністр освіти та науки і його заступники: цифри