Скільки заробляють міністр освіти та науки і його заступники: цифри

Шкарлет отримує понад 50 тис. грн

Зарплатня міністра освіти Сергія Шкарлета становить 53 820 гривень, він заробляє майже на 20 тисяч більше за свого першого заступника. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки, передає пресцентр «Нової української школи».

У липні посадовці Міністерства освіти і науки отримали такі заробітні плати:

Міністр освіти i науки України Сергій Шкарлет – 53 820 грн

Перший заступник міністра Микола Кизим – 36 211 грн

Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій i цифровізації Артур Селецький – 46 547 грн

Заступниця міністра Любомира Мандзій – 29 218 грн

Заступник міністра Ігор Гарбарук – 44 843 грн

Заступниця міністра Світлана Криштоф – 93 380 грн

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко – 45 914 грн

Заступниця міністра Віра Рогова – 46 266 грн

Водночас найбільше у відомстві заробляє не міністр, а директорка департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Світлан Криштоф (97 534 грн) та начальниця управління міжнародного співробітництва та протоколу Стелла Шаповал (82 695 грн), а також генеральний директор директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Олександр Пижов (89 902 грн).

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляють вчителі в Україні і в Європі. На початку 2021 році зарплати українських вчителів зросли на 20%, а з грудня цього року – зростуть ще майже на 9%. Наразі середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тисячі гривень або 210 євро.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти Covid-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

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