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    Суспільство

    Масове скорочення у Держстаті: зі служби виженуть 1770 фахівців

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    <p>Міністр сподівається, що звільнені із Держстату &laquo;зможуть знайти в цій новій економіці своє місце&raquo;</p> - Масове скорочення у Держстаті: зі служби виженуть 1770 фахівців

    Міністр сподівається, що звільнені із Держстату «зможуть знайти в цій новій економіці своє місце»

    Дубілет стверджує, що йому «дуже шкода» тих, кого звільнять

    Уряд прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

    Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

    «Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості», - заявив він.

    Дубілет зазначив, що з урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною.

    «Частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень», - додав міністр.

    Він також звернувся до тих, хто потрапив під це скорочення:

    «Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом з оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами», - наголосив він.

    Раніше повідомлялося, що Дмитро Дубілет отримав у підпорядкування Держстат.

    Також нагадаємо, що Дубілет хоче скоротити штат Держаудиту у вісім разів.

    Як повідомлялося раніше, Дмитро Дубілет буде займатися підвищенням ефективності роботи уряду. Він уже дав перше розпорядження в цьому напрямку – знести деякі стіни в будівлі Кабміну.

    Нагадаємо, Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки.

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