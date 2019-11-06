Масове скорочення у Держстаті: зі служби виженуть 1770 фахівців
Міністр сподівається, що звільнені із Держстату «зможуть знайти в цій новій економіці своє місце»
Дубілет стверджує, що йому «дуже шкода» тих, кого звільнять
Уряд прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.
Про це міністр уряду Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.
«Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості», - заявив він.
Дубілет зазначив, що з урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною.
«Частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень», - додав міністр.
Він також звернувся до тих, хто потрапив під це скорочення:
«Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом з оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами», - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що Дмитро Дубілет отримав у підпорядкування Держстат.
Також нагадаємо, що Дубілет хоче скоротити штат Держаудиту у вісім разів.
Як повідомлялося раніше, Дмитро Дубілет буде займатися підвищенням ефективності роботи уряду. Він уже дав перше розпорядження в цьому напрямку – знести деякі стіни в будівлі Кабміну.
Нагадаємо, Дубілет розповів, як українці житимуть без трудової книжки.