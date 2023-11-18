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В Антарктиді вперше приземлився Boeing 787

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Антарктиді вперше приземлився Boeing 787
Літак приземлився на злітно-посадковій смузі, «зліпленій із льоду та снігу»
фото з відкритих джерел

Літак доправив 12 тонн обладнання, яке потрібне для дослідження місцевості

В Антарктиді уперше приземлився літак Boeing 787. На борту літака перебували 45 осіб. Про це пише Bild.

Зазначається, що повітряне судно комерційної компанії Norse Atlantic Airways вилетіло з Осло. Згодом воно зробило зупинку в Кейптауні, а потім здійснило посадку в Антарктиді на злітно-посадковій смузі, «зліпленій із льоду та снігу».

Пасажирами стали вчені з Норвезького полярного інституту.

Boeing 787 також доправив до Антарктиди 12 тонн обладнання, яке потрібне для дослідження місцевості.

Нагадаємо, кількість Антарктичного морського льоду зменшилась до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року.

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Теги: літак вчені Антарктида

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