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Антарктида у кольорах Барбі: українські полярники вразили ніжними фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Антарктида у кольорах Барбі: українські полярники вразили ніжними фото
Рожевий присутній в Антарктиці: це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Рожеві світанки можна побачити в Антарктиді за гарної погоди

Крижаний континент зовсім не такий монохромний, як дехто звик вважати. Його палітра – дуже різноманітна. Як доказ світлини яскравого світанку виклав на своїй сторінці у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

«Сьогодні йтиметься про рожевий чи колір Барбі, який дуже популярний зараз. До речі, щодо Барбі: чи знали ви, що перший костюм цієї красуні був чорно-білим, в стилі пінгвінів? Лише з часом лялька отримала свій фірмовий ніжний колір», – ідеться в дописі.

15 фото
На весь екран

Рожевий присутній в Антарктиці: це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, тобто коли небо не затягнуте хмарами. Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим.

«Такі неймовірні фотки нам надіслав біолог 28-ї УАЕ Сергій Глотов», – кажуть у науковому центрі.

Нагадаємо, кількість Антарктичного морського льоду зменшилась до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року.

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Теги: Антарктида полярники

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