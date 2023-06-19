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Антарктида тане непрогнозовано швидко: вчені б’ють на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Антарктида тане непрогнозовано швидко: вчені б’ють на сполох
Понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду через швидкий темп його танення
фото з відкритих джерел

Під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин: імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів

Вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Понад 60 вчених із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду через швидкий темп його танення.

«Під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин, як-от імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів», – зазначають науковці.

Такі висновки вчені зробили після аналізу даних, які зібрали з супутникового моніторингу льодових «шапок» Землі. 

Їх презентували під час наради Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR), яка співпала з Консультативною нарадою з Договору про Антарктику. Моніторинг триває вже 44 роки поспіль. 

Починаючи з 2007 по 2022 рік супутникові дослідження свідчать про постійне зниження кількості приполярного льоду. 

З 2016 року тенденції зменшення льоду стають дедалі більш непрогнозованими
З 2016 року тенденції зменшення льоду стають дедалі більш непрогнозованими
фото: SCAR

З 2016 року ця тенденція стає дедалі непрогнозованішою.

«Зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Та полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву», – стверджують науковці.

Деякі ділянки Антарктиди втратили льодовий покрив в тих місцях, де раніше такого не спостерігалося. Найсуттєвіше зменшення криги дослідники відзначають на морі Беллінсгаузена.

Зміни є і в акваторії острова Галіндез, де розташована українська станція «Вернадського». На днях там зафіксували температуру +3 С°, хоча у цей період року там має бути справжня антарктична зима, а океан навколо острова – замерзнути. Однак очікувана крига цього року не утворилася.

Щоб зменшити тенденцію танення льоду та сповільнити негативний вплив явища на людство, вчені пропонують стандартизувати методи моніторингу льодового покриву. 

«Зокрема, ввести стандартизоване поняття «суттєва кліматична зміна» для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери», – додають науковці.

Це, за їхніми словами, дозволить виділяти найзагрозливіші для світової екосистеми явища. 

Крім того, вчені планують збирати інформацію за однаковими підходами і методами, аби  ретельніше вимірювати різні процеси земної екосистеми. На їхню думку, це дозволить урядам швидше діяти і ухвалювати рішення щодо реакції на наслідки танення льодовика.

Нагадаємо, що в Антарктиді тане льодовик Судного дня. Якщо льодовик розтане, то це підніме рівень Світового океану більш ніж на пів метра та дестабілізує сусідні льодовики. 

Раніше міжнародна група вчених на чолі з американськими кліматологами із Університету штату Мен виявили, що глобальне потепління дісталося й льодовиків Евересту. Танення льодів може призвести до того, що майбутні експедиції на Еверест будуть проходити відкритою корінною породою, що може ускладнити сходження.

Теги: вчені Антарктида клімат

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