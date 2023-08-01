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Антарктида втратила рекордну кількість льоду. Науковець назвав головний ризик

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Антарктида втратила рекордну кількість льоду. Науковець назвав головний ризик
Антарктида тане з величезною швидкістю
фото: icestories.exploratorium.edu

Зараз у Антарктиді науковці фіксують найменшу кількість льоду за останні 45 років

Кількість Антарктичного морського льоду зменшилась до безпрецедентного мінімуму для цієї пори року.  За словами науковця Теда Скамбоса, ймовірно, кількість льоду більше ніколи не повернеться до колишніх масштабів. Про це пише CNN. 

Щороку кількість морського льоду в Антарктиді зменшується до найнижчого рівня протягом літа. Потім морський лід знову накопичується протягом зими. Але в цьому році, за спостереженнями вчених, ситуація змінилась і стала просто жахливою.

Кількість льоду цьогоріч не повернулась до очікуваного рівня. Це найменша кількість льоду для цієї пори року за останні 45 років. Згідно з даними Національного центру даних про сніг і лід (NSIDC), площа льоду приблизно на 1,6 мільйона квадратних кілометрів менша за попередній зимовий рекорд, встановлений у 2022 році.

Як пише видання, у середині липня морський лід Антарктики був на 2,6 мільйона квадратних кілометрів менше середнього показника з 1981 по 2010 рік. Це територія майже така ж за величиною як Аргентина, або разом узяті території американських штатів Техас, Каліфорнія, Нью-Мексико, Арізона, Невада, Юта і Колорадо.

Науковці думають над причинами 

Деякі вчені описали це явище як надзвичайно рідкісне, яке, ймовірно, трапляється лише раз на мільйони років. Але науковець з Університету Колорадо Тед Скамбос вважає, що людство опинилось на порозі глобальних змін.

«Все змінилося, немає сенсу говорити, що все буде як раніше. Останні події свідчать, що система змінилася», – сказав він CNN.

Антарктика – віддалений, складний материк. На відміну від Арктики, де рівень морського льоду постійно зменшувався в міру прискорення кліматичної кризи, рівень морського льоду в Антарктиці коливався від рекордно високих до рекордно низьких рівнів за останні кілька десятиліть, що заважає вченим зрозуміти, як він реагує на глобальне потепління.

Але з 2016 року вчені почали спостерігати стрімку тенденцію до зниження кількості льоду. Багато вчених кажуть, що зміна клімату може бути основною причиною зникнення льоду.

«Антарктична система завжди була дуже мінливою», – сказав Скамбос. «Проте цей поточний рівень варіації настільки екстремальний, що стає зрозумілим: щось радикально змінилося за останні два роки, особливо цього року, порівняно з усіма попередніми роками принаймні за останні 45 років», – додав він.

За словами вченого, на втрату морського льоду впливає низка факторів. Йдеться про збільшення сили західних вітрів навколо Антарктиди, які пов’язують із подальшим забрудненням планети.

«Тепліші температури океану на північ від кордону Антарктичного океану змішуються з водою, яка, зазвичай, дещо ізольована від решти світового океану, також може бути поясненням», – повідомив Скамбос.

Наприкінці лютого цього року морський лід в Антарктиді досяг найнижчої площі з початку ведення записів. Безпрецедентна подія цієї зими може свідчити про довгострокові зміни на ізольованому континенті, сказав Скамбос. «Швидше за все, ми не побачимо, що антарктична система відновиться так, як це було, скажімо, 15 років тому, протягом дуже тривалого періоду в майбутньому, і, можливо, ніколи».

Інші вчені більш обережні у висновках. «Це велике відхилення від середнього, але ми знаємо, що кількість антарктичного морського льоду демонструє значну мінливість з року в рік», – сказала CNN старший науковий співробітник Національного центру даних про сніг і лід Жюльєн Строве, додавши, що «ще занадто рано говорити, чи це нормально, чи ні».

Читайте також: Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті

Теги: Антарктида рекорд снігопад природа вчені

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