Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті

Літній морський лід може зникнути на десятиліття раніше, ніж це передбачали попередні кліматичні моделі

Нова модель заснована на даних спостережень за морським льодом, зібраних у період із 1979 по 2019 роки

Вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути з Арктики. Про це пише Science Alert.

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Зазначається, що це станеться на десятиліття раніше, ніж передбачали попередні кліматичні моделі. У 2021 році вчені заявили, що арктичний морський лід зникне не раніше середини століття - до 2100 року. Однак, у 2020 році інші науковці передбачили, що це станеться вже у 2035 році.

Нова модель заснована на даних спостережень за морським льодом, зібраних у період із 1979 по 2019 роки. Вона чітко показує значні події танення протягом року, які виходять за межі природної мінливості та набагато більш виражені в літні місяці.

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Коли дослідники з Німеччини, Південної Кореї та Канади спроєктували ці моделі в майбутнє, вони виявили, що лід зникає влітку в Арктиці, починаючи з 2030-х років, і це було очевидно незалежно від того, скільки викопного палива було спалено.

«Ці результати підкреслюють глибокий вплив викидів парникових газів в Арктику та демонструють важливість планування та адаптації до сезонної вільної від льоду Арктики в найближчому майбутньому», - зазначають вчені.

Лише за останні 30 років розтануло 95% найстарішого та найтовщого льоду в Арктиці, і понад 70% поточного покриття зараз вважається «сезонним», тобто воно не триває протягом літа.

Якщо ці останні платформи, які залишилися, розтануть, наслідки будуть жахливими для усіх тварин усіх регіонів.