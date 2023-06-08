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Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зникнення морського льоду з Арктики: вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті
Літній морський лід може зникнути на десятиліття раніше, ніж це передбачали попередні кліматичні моделі
фото з відкритих джерел

Нова модель заснована на даних спостережень за морським льодом, зібраних у період із 1979 по 2019 роки

Вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути з Арктики. Про це пише Science Alert.

Зазначається, що це станеться на десятиліття раніше, ніж передбачали попередні кліматичні моделі. У 2021 році вчені заявили, що арктичний морський лід зникне не раніше середини століття - до 2100 року. Однак, у 2020 році інші науковці передбачили, що це станеться вже у 2035 році.

Нова модель заснована на даних спостережень за морським льодом, зібраних у період із 1979 по 2019 роки. Вона чітко показує значні події танення протягом року, які виходять за межі природної мінливості та набагато більш виражені в літні місяці.

Коли дослідники з Німеччини, Південної Кореї та Канади спроєктували ці моделі в майбутнє, вони виявили, що лід зникає влітку в Арктиці, починаючи з 2030-х років, і це було очевидно незалежно від того, скільки викопного палива було спалено.

«Ці результати підкреслюють глибокий вплив викидів парникових газів в Арктику та демонструють важливість планування та адаптації до сезонної вільної від льоду Арктики в найближчому майбутньому», - зазначають вчені. 

Лише за останні 30 років розтануло 95% найстарішого та найтовщого льоду в Арктиці, і понад 70% поточного покриття зараз вважається «сезонним», тобто воно не триває протягом літа.

Якщо ці останні платформи, які залишилися, розтануть, наслідки будуть жахливими для усіх тварин усіх регіонів. 

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Теги: Арктика вчені модель

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