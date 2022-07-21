В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів

Абітурієнти Нікополя здавали тест в інших областях

У Нікополі на Дніпропетровзині через обстріли скасували мультипредметний тест для абітурієнтів. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

«Через погіршення безпекової ситуації в Нікополі національного мультипредметного тесту в цьому місті не проводитимуть», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що абітурієнтам буде запропоновано пройти тестування в рамках основної сесії, яка розпочалася 18 липня, у ті самі дати, коли вони мали проходити тест, але в іншому місті. Деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, що українці, які планують вступити до вишів, але не мають можливості виїхати з окупованих районів, отримали право дистанційного вступу.

Додамо, що у ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами.

Також окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

До слова, триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка.