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    Наука та освіта

    В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів

    В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів
    фото ілюстративне

    Абітурієнти Нікополя здавали тест в інших областях

    У Нікополі на Дніпропетровзині через обстріли скасували мультипредметний тест для абітурієнтів. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

    «Через погіршення безпекової ситуації в Нікополі національного мультипредметного тесту в цьому місті не проводитимуть», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що абітурієнтам буде запропоновано пройти тестування в рамках основної сесії, яка розпочалася 18 липня, у ті самі дати, коли вони мали проходити тест, але в іншому місті. Деталі щодо проведення тестування розміщено на інформаційних сторінках учасників.

    Нагадаємо, що українці, які планують вступити до вишів, але не мають можливості виїхати з окупованих районів, отримали право дистанційного вступу.

    Додамо, що у ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами.

    Також окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    До слова, триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка.

    Теги: війна українці Україна окупація #stoprussia
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    В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів