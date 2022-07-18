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    Окупанти обстріляли Нікополь: у місті лунають вибухи

    Окупанти обстріляли Нікополь - Окупанти обстріляли Нікополь: у місті лунають вибухи
    Окупанти обстріляли Нікополь
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Голова районної влади закликав громадян не покидати укриття і не виходити із будинків

    У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

    Голова районної влади закликав громадян зберігати спокій, не покидати укриття і не виходити із будинків.

    «Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків», – йдеться в повідомленні.

    Окупанти ударили по Нікополю не вперше.

    Раніше стало відомо, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    Рятувальники розбирають завали, шукають людей. Працює 40 фахівців та 8 одиниць техніки.

    Крім того, по місту лежать боєприпаси, які не здетонували.

    Теги: росія окупанти війна укриття Україна боєприпаси Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Нікополь: у місті лунають вибухи