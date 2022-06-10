Абітурієнти в окупації отримали можливість вступити до вишів: деталі

Вступна кампанія до українських вишів поточного року залишила можливості для вступу абітурієнтам, які перебувають на окупованій території

Випускники українських шкіл з тимчасово окупованих регіонів проходитимуть співбесіди онлайн

Українці, які планують вступити до вишів, але не мають можливості виїхати з окупованих районів, отримали право дистанційного вступу. Про це у Telegram написала голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Зокрема, для таких абітурієнтів запроваджують особливий формат вступних випробувань – у вигляді дистанційної індивідуальної усної співбесіди. Крім того, це може бути творчий конкурс (також у віддаленому режимі).

Такі вимоги залишаються для тих, хто планує вступити на держзамовлення. Абітурієнти, які готові навчатися на контрактній основі, повинні лише відправити у відповідний виш мотиваційний лист.

Гришина зазначила, що усі вступники з окупованих територій, які отримають позитивну оцінку за підсумками вступних випробувань – зможуть використати спеціальну квоту для вступу до вишів. Або, за бажанням, вони отримають право гарантованого вступу до навчальних закладів фахової перед вищої освіти.

Нагадаємо, що зміни у цьогорічній вступній кампанії торкнуться і тих українських випускників, які перебувають на вільній від окупантів території. Цього року замість зовнішнього незалежного оцінювання з різних предметів усі абітурієнти проходитимуть національний мультипредметний тест.

Тест пройде у комп’ютерному форматі й міститиме три предметні блоки: з української мови, математики та історії України.