Відмова від Facebook робить людей щасливішими



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Студенти, які не користувалися Facebook, були більш продуктивними і відчували себе менш пригніченими

Вчені досліджували активність 1 765 студентів Техаського університету, які користувалися Facebook

Люди, які відмовляються від Facebook, менше депресують і починають більше заробляти.

Про це свідчить дослідження економіста Роберто Москера і його колег з Університету Лас Амерікас в Еквадорі, що опубліковане в «Experimental Economics».

Зазначається, що вчені досліджували активність 1 765 студентів Техаського університету, які користувалися Facebook.

Науковці розділили молодих людей на дві групи, одна з яких робила тижневу перерву в користуванні Facebook, а інша ні.

З’ясувалося, що студенти, які не користувалися Facebook, були більш продуктивними і відчували себе менш пригніченими. Вони також займалися більш здоровою діяльністю, здійснювали менше імпульсивних покупок і навіть менше їли. Крім того, учасники, які відмовилися від соцмережі читали менше новин.

Добровольцям також задавали питання, скільки вони хотіли б отримати в якості компенсації за відмову від Facebook на один тиждень.

«В середньому молоді люди називали $67, а через тиждень ця цифра зростала майже на 20%. Вчені припустили, що таке зростання типове для адиктивних (залежних) від соцмереж людей», - повідомляється у дослідженні.