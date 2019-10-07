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    Технології

    Люди навчилися бачити крізь стіни за допомогою Wi-Fi

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    Люди навчилися бачити крізь стіни за допомогою Wi-Fi

    Для ідентифікації людини за стіною вчені використали Wi-Fi і відеозапис з цією особою

    Фахівці Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі придумали новий метод ідентифікації людини. Для ідентифікації конкретної особи за стіною вчені використали сигнал Wi-Fi і відеозапис з цією особою.

    Про це повідомляє N + 1.

    Зазначається, що для проведення експерименту фахівці встановили на деякій відстані один від одного передавач і приймач Wi-Fi-сигналу, після чого використовували відеозапис з людиною, що був відзнятий раніше, для складання 3D-моделі.

    «Згідно з методом, за допомогою відеозапису складається тривимірна модель людини, яка потім використовується для моделювання змін параметрів Wi-Fi-сигналу, що відбивається від нього, і складання еталонного графіка таких змін», - пише ресурс.

    Передавач посилає сигнал Wi-Fi за стіну, де той відбивається і фіксується приймачем. Після чого графік змін сигналу співставляється з еталонним графіком, отриманим в результаті 3D-моделювання.

    Фахівці запевняють, що такий метод ідентифікації, який отримав назву XModal-ID, дозволяє з точністю понад 80% визначити, чи знаходиться конкретна людина в тому чи іншому приміщенні.

    Зазначається, що цей метод ідентифікації людини може послужити, наприклад, під час затримання злочинців.

    технології модель
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