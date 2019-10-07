Вчені створили мобільний додаток, що дозволяє жінкам самостійно обстежувати молочні залози



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Новий додаток використовує силу дотиків, зору, слуху і 3D руху

Додаток під назвою Pre Check дає можливість жінкам провести самостійне обстеження грудей

Фонд з боротьби з раком Breast Cancer Foundation з Нової Зеландії і компанія інноваційних розробок Colenso BBDO створили мобільний додаток Pre Check, що може самостійно діагностувати перші ознаки захворювання грудей.

Про це повідомляє Beauty HUB.

Зазначається, що новий додаток використовує силу дотиків, зору, слуху і 3D руху, що в підсумку допомагають жінці переконається в нормальному функціонуванні її молочних залоз.

Також інтерфейс Pre Check надає освітні матеріали: фото і відео грудей, ураженої раковими клітинами.

Розробники наголошують, що головне завдання мобільного додатка Pre Check - досліджувати груди жінки в 3D-форматі і визначати мінімальні аномальності.

«У додатку є функція щомісячних сповіщень, що будуть нагадувати дівчатам про важливість самоперевірки. Безкоштовний додаток Pre Check розпочав свою роботу тиждень тому і з 1 жовтня доступний для скачування як для Apple, так і для Android», - інформують розробники.

Редакція Beauty HUB перевірила на особистому досвіді роботу мобільного додатка Pre Check і була здивована простоті і функціональності інтерфейсу.

«Так, після самообстеження, ви можете моментально відправити фото грудей своєму лікареві-мамологу, а також більш детально вивчити видимі ознаки початкової стадії раку молочної залози», - повідомляють у виданні.