В українських школах з’явиться новий урок

Дітей навчатимуть розпізнавати фейки в інтернеті

Міністерство освіті і науки оголосили про проведення 17 і 18 лютого в школах першого Всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Як повідомляє пресслужба міністерства, його запровадили, щоб привчати молоде покоління до розвитку критичного мислення в Інтернеті.

Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні. У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та в наш час є життєво необхідною навичкою.

Під час уроку школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій в мережі. Зокрема вони розглянуть процеси створення новин та як відрізняти їх від неправдивих.

Урок організовують Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти і науки. Деталі ініціативи презентують 17 лютого під час пресконференції.

До слова, глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах. Силовики звертаються до українців із проханням не підігрівати паніку.

Водночас в РНБО розповіли, куди повідомляти про «аномальні події» в інтернеті. Адже 16 лютого команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (Cert-ua) попередила українців про кібератаку через соціальну мережу Facebook. Зловмисники надсилають повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.

Раніше стало відомо, кого затримала СБУ за поширення російських фейків.

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