  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    В українських школах з’явиться новий урок

    Вчителі вперше проведуть урок з медіаграмотності - В українських школах з’явиться новий урок
    Вчителі вперше проведуть урок з медіаграмотності
    фото: За Збручем

    Дітей навчатимуть розпізнавати фейки в інтернеті

    Міністерство освіті і науки оголосили про проведення 17 і 18 лютого в школах першого Всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Як повідомляє пресслужба міністерства, його запровадили, щоб привчати молоде покоління до розвитку критичного мислення в Інтернеті.

    Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні. У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та в наш час є життєво необхідною навичкою.

    Під час уроку школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій в мережі. Зокрема вони розглянуть процеси створення новин та як відрізняти їх від неправдивих.

    Урок організовують Національний проєкт з медіаграмотності «Фільтр» Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти і науки. Деталі ініціативи презентують 17 лютого під час пресконференції.

    До слова, глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах. Силовики звертаються до українців із проханням не підігрівати паніку.

    Водночас в РНБО розповіли, куди повідомляти про «аномальні події» в інтернеті. Адже 16 лютого команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (Cert-ua) попередила українців про кібератаку через соціальну мережу Facebook. Зловмисники надсилають повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.

    Раніше стало відомо, кого затримала СБУ за поширення російських фейків.

    Читайте також:

    Теги: РНБО пропаганда школа вчитель школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В українських школах з’явиться новий урок