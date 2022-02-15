Стало відомо, кого затримала СБУ за поширення російських фейків (фото)

Пропагандист виявився публічною особою та позиціонував себе як журналіст

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах повідомляють, що затриманий 15 лютого спецслужбами російський пропагандист – киянин Іван Росада, який , зокрема, з 2019 року співпрацює з російським пропагандистським телеканалом «Звезда».

Пропагандист, що поширював в Україні російські фейки, навчався у КНУ імені Тараса Шевченка на військового журналіста. В останні роки він співпрацював із низкою російських пропагандистських інтернет-видань, а також позиціонував себе лідером думок та займався пропагандою в етерах українських телеканалів проросійського спрямування.

Як з’ясувалося, анкета Івана Росади наявна на неурядовому інтернет-ресурсі «Миротворець» де міститься інформація про російських окупантів, бойовиків та їх поплічників.

фото: myrotvorets.center

Нагадаємо, 15 лютого Служба безпеки України викрила та затримали громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах.

Силовики також встановили, що громадянин, який позиціонував себе «журналістом» та «лідером думок», погодився на співпрацю з представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці.

На початку його співпраці з кураторами він отримував вказівки нав’язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати суспільною думкою українців, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Слідством встановлено, що зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі «інформкампаній» та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

Раніше повідомлялося, що, за даними СБУ, агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві.

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