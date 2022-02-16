Куди повідомляти про «аномальні події» в інтернеті: роз’яснення РНБО

Українці зазнають кібератак через соцмережі

Українців закликали повідомляти про підозрілі явища у мережі Інтернет. Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк розповів, що у разі атак на мобільні пристрої та комп'ютери через інтернет треба звертатися до швидкої групи реагування Cert-ua.

«Якщо ви бачите, якісь аномальні явища, ми їх називаємо інцидентами, у своїх гаджетах чи інтернеті, то звертайтеся до швидкої групи реагування Cert-ua, вони зафіксують дану подію та повідомлять всі суб'єкти для реагування. Не ігноруйте... На цей кризовий час повідомляйте Cert-ua про будь-які аномальні події. Не бійтеся, ви не заспамите Держспецзв'язку», – пояснив він.

Cert-ua – урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в складі Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Із 2009 року є акредитованим членом Форуму команд реагування на інциденти безпеки First.

16 лютого команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України (Cert-ua) попередила українців про кібератаку через соціальну мережу Facebook. Зловмисники надсилають повідомлення, за допомогою яких зламують і крадуть дані.

Також Рада нацбезпеки повідомила про економічні наслідки DDoS-атак на банки. Нацбанк не зафіксував фінансових втрат, пошкоджень та викрадень.

Додамо, що у Мінцифри кажуть, що 15 лютого була здійснена найбільша кібератака в історії України. Щоб її здійснити замовники витратили мільйони доларів.

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.

Читайте також:







